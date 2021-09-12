Eşsiz lezzetler tarihi Maraş Kalesi’nde

Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılan tarihi Maraş Kalesinde Alpedo Kervan Lezzet grubu misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 12.09.2021, 11:43 12.09.2021, 14:34
Eşsiz lezzetler tarihi Maraş Kalesi’nde

Yerli ve yabancı turistlerin şimdilerdeki en uğrak mekanı olan Kervan Kalede Maraş Dondurması eşliğinde tarihi kaleyi gezme fırsatı yakalıyor.

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