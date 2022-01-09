Eşsiz lezzetlerin özel adresi Mado oldu
Pazar gününün eşsiz keyfinin adresi Mado Evindeki açık büfe kahvaltı oldu.
KAHRAMANMARAŞ 09.01.2022, 15:28 09.01.2022, 15:31
Her Pazar Mado Evinde Eşsiz Lezzetlerin Sunulduğu Açık Büfe Kahvaltı Kahramanmaraş Ve Çevre İllerden Gelen Misafirlerin İlgi Odağı Oluyor.
Birbirinden Özel Peynir Çeşitlerinden Tatlılara yöresel Lezzetlerinden Meyvesine Kadar Birçok Ürünün Bulunduğu Açık Büfe Kahvaltı Damak Lezzetine Güvenenlerin En Özel Mekânlarından Biri Oldu.
Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur Kahramanmaraş Ve Çevre İllerden Ciddi Bir Talep Olduğunu Sözlerine Ekleyerek Her Pazar Tüm Vatandaşları Bu Lezzetleri Tatmaya Davet Etti.
Namaz Vakti 09 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Adana Demirspor
|19
|30
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Alanyaspor
|20
|29
|10. Beşiktaş
|19
|28
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Kasımpaşa
|20
|18
|17. Göztepe
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|19
|17
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Bandirmaspor
|19
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|14. Menemenspor
|19
|22
|15. Altinordu
|18
|22
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|20
|36
|4. Real Sociedad
|20
|33
|5. Atletico Madrid
|19
|32
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|20
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Granada
|20
|24
|13. Celta de Vigo
|20
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|20
|11