Eşsiz lezzetlerin özel adresi Mado oldu

Her Pazar Mado Evinde Eşsiz Lezzetlerin Sunulduğu Açık Büfe Kahvaltı Kahramanmaraş Ve Çevre İllerden Gelen Misafirlerin İlgi Odağı Oluyor.

Birbirinden Özel Peynir Çeşitlerinden Tatlılara yöresel Lezzetlerinden Meyvesine Kadar Birçok Ürünün Bulunduğu Açık Büfe Kahvaltı Damak Lezzetine Güvenenlerin En Özel Mekânlarından Biri Oldu.

Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur Kahramanmaraş Ve Çevre İllerden Ciddi Bir Talep Olduğunu Sözlerine Ekleyerek Her Pazar Tüm Vatandaşları Bu Lezzetleri Tatmaya Davet Etti.