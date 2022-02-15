Et fiyatlarında son durum!
Artan yem maliyetleri et fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 15.02.2022, 16:01 15.02.2022, 16:21
Artan üretici maliyetleri karşısında geçtiğimiz yılın zam şampiyonlarından biri olan kırmızı et, 2022 yılının başlamasıyla birlikte yeniden zamlanan ürünler arasında ki yerini aldı.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kasap Nurullah Duba, kırmızı et fiyatlarının gidişatını değerlendirdi.
Kırmızı et satışlarının %30 düştüğünü ifade eden duba, tavuk etlerinde de durumun böyle olduğunu ifade etti.
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