Etkin pişmanlıktan yararlanan şahıs 300 bin sahte Amerikan dolarını polise teslim etti

Elbistan’da polisin piyasaya sahte para sürmek isteyenlere yönelik yaptığı çalışma sonucu tutuklanarak ceza evine konulan F.K. adlı şahıs, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak tahliye olmasının ardından, kendi kurduğu düzenek ile bastığı sahte 300 bin Amerikan doları ile 40 bin lira ile para basmakta kullandığı kalıpları polise teslim etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin geçtiğimiz günlerde yaptığı sahte para operasyonlarında, piyasaya sahte para sürmeye çalışan beş kişi yakalanmış, mahkemeye sevk edilen M.Y. ve A.G. tutuklanırken, B.H., E.Y., ile F.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Polis vatandaşları sahte para konusunda dikkatli olmaları hususunda uyardı.