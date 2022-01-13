Etkinlikler Azerin Konseriyle Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Sezonu’nda birbirinden ünlü isimler sanatseverlerle bir araya geliyor. Takvim kapsamında, 14 Ocak Cuma günü (yarın) 20.00’da usta sanatçı Azerin konseri düzenlenecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte, “Çırpınırdı Karadeniz” eserinin unutulmaz sesi Azerbaycan’dan Türkiye’ye pek çok eseri icra edecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığdı’ndan konser etkinliğine ilişkin yapılan açıklamada, “Ocak Kültür Sanat Sezonu kapsamında yarın usta sanatçı Azerin konseri gerçekleştirilecek. Düzenlenecek ücretsiz konser etkinliğimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.