Etkinlikler ‘Susam Sokağı’ ile başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri Mart ayında da hız kesmeden devam edecek. Etkinlik takvimi boyunca tiyatro gösterileri, söyleşi, konferans ve konser gibi pek çok program kültür sanat dostlarıyla buluşturulacak. Bu kapsamında ilk etkinlik 6 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 13.00 ve 15.00’da ‘Susan Sokağı’ çocuk tiyatrosu minik izleyicilerle buluşacak. Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin ücretsiz olduğu, giriş biletlerinin ise NFK Kültür Merkezi’nden temin edilebileceği belirtildi.

Emanet Kültürü

90’ların sevilen televizyon programı Susam Sokağı’nın kahramanları, bu kez tiyatro sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Edi, Büdü, Kırpık, Minik Kuş ve Kurabiye Canavarı çocuklara emanet kültürünü, dürüstlük ve doğruluğun önemini anlatacak. Yaklaşık 1 saat sürecek oyun ebeveynlere de nostalji yaşatacak.