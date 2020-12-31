ETSO’da eğitime 62 tablet desteği!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin eğitime destek kampanyası çerçevesinde, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odasınca temin edilen 62 adet klavyeli tablet ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere milli eğitim müdürlüğüne teslim edildi.



İş dünyasının eğitime destek olmak için seferber olduğunun altını çizen ETSO başkanı Mustafa Paksoy, imkanı olan herkesi çevresindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmaya çağırdı.

Önceki yıllarda öğrencilere yapılan kıyafet yardımlarının bu dönem bilgisayar ve tablet desteği olarak güncellendiğini belirten Paksoy yaptığı açıklamada: “ Pandemi sürecinden dolayı uzaktan eğitim gören öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. TOBB tarafından başlatılan kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin uzaktan eğitim derslerine katılabilmeleri için temin ettiğimiz 62 adet klavyeli tableti milli eğitim müdürlüğü görevlilerine teslim ettik. Çocuklarımızın derslerinden geri kalmamaları için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Yılmaz’da verdikleri desteklerden dolayı ticaret ve sanayi odası başkanlığına teşekkür etti.

Uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın binlerce tableti ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmaya çalıştığını belirten Yılmaz: “ Bakanlığımız bütün öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyor ancak bu noktada ticaret ve sanayi odamızın da eğitime destek olması çok önemli. Bütün ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaşabilmemiz için bu tür desteklerin devamını diliyoruz” diye konuştu.