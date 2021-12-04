Ev almak isteyenler dikkat!
2021'in en çok konuşulan konularından Konut Piyasası 2022'ye de damgasını vuracak.
Uzmanlar 2022 konut piyasası için hareketliliğin devam etmesi bekliyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Doğrufiyat Gayrimenkul uzmanı İsmail Orçan, “şuan yatırım zamanı, vatandaşlar paralarını nakitte bekletmesin; alabiliyorlarsa mutlaka bir ev alsın” dedi.
Konuşmasının devamında orçan, ilerleyen zamanlarda yeni yapılarda salon kavramının çıkartılabileceğini söyledi.
Uzmanlar 2022 konut piyasası için hareketliliğin devam etmesi bekliyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Doğrufiyat Gayrimenkul uzmanı İsmail Orçan, “şuan yatırım zamanı, vatandaşlar paralarını nakitte bekletmesin; alabiliyorlarsa mutlaka bir ev alsın” dedi.
Konuşmasının devamında orçan, ilerleyen zamanlarda yeni yapılarda salon kavramının çıkartılabileceğini söyledi.
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