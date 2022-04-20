Ev hanımları aldıkları eğitim ile tüm hünerlerini sergiledi

Kursta aldıkları 5 aylık eğitimler sonucu ortaya çıkarttıkları ürünler Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezinde yapılan sergiyle vatandaşlarla buluştu.

İlginin yoğun olduğu sergiye katılan Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, yapılan çalışmalara çok emek verildiğini söyledi.