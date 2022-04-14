Ev hanımları minyatür kursunda hem öğreniyor hem de para kazanıyorlar

Minyatür kursları da onlardan bir tanesi…

Ev hanımları ve gençler minyatür kurslarında öğrendikleriyle çalışmalar yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Minyatür Öğretmeni Ayşegül Ahraz “burada ev hanımlarına minyatür çalışmalarını öğretiyoruz ve onlarda aile bütçelerine katkı sağlıyorlar” diye konuştu.