Ev hanımları minyatür kursunda hem öğreniyor hem de para kazanıyorlar
Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi tarafından ev hanımlarına 170’in üzerinde kurs verilerek aile bütçesine katkı sağlanmasına destek oluyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.04.2022, 17:10 14.04.2022, 18:24
Minyatür kursları da onlardan bir tanesi…
Ev hanımları ve gençler minyatür kurslarında öğrendikleriyle çalışmalar yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor.
Minyatür Öğretmeni Ayşegül Ahraz “burada ev hanımlarına minyatür çalışmalarını öğretiyoruz ve onlarda aile bütçelerine katkı sağlıyorlar” diye konuştu.
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