Ev sahibi ve kiracılar hangi haklara sahipler?

Vatandaşlar ise şimdilerde bütçelerine göre ev bulma konusunda ciddi sorunlar yaşarken kira sözleşmesi dolan vatandaşlar fiyat artışları karşısında ev sahipleriyle mahkemelerin yolunu tuttu.

Peki ev sahibi yıl içerisinde en fazla ne kadar artış yapabilir? Kiracının hakları bu noktada nelerdir? Avukat Muhammet Enes Erdeve kiracı ve ev sahiplerinin haklarını Aksu Haber’e değerlendirdi.