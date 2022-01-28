Ev sahibi ve kiracılar hangi haklara sahipler?
Ülke genelinde kiralık daire bulmak zorlaşırken bazı şehirlerde kiralar geçen yıla göre yüzde 40 oranında arttı.
KAHRAMANMARAŞ 28.01.2022, 16:19 28.01.2022, 17:26
Vatandaşlar ise şimdilerde bütçelerine göre ev bulma konusunda ciddi sorunlar yaşarken kira sözleşmesi dolan vatandaşlar fiyat artışları karşısında ev sahipleriyle mahkemelerin yolunu tuttu.
Peki ev sahibi yıl içerisinde en fazla ne kadar artış yapabilir? Kiracının hakları bu noktada nelerdir? Avukat Muhammet Enes Erdeve kiracı ve ev sahiplerinin haklarını Aksu Haber’e değerlendirdi.
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