Ev vaadiyle şehit eşini dolandırdılar!

Eşinin şehadet tazminatına ev ve işyeri almak isteyen Şehit Ahmet İmalı’nın eşi Sultan Nur İmalı, bir inşaat firması tarafından mağdur edildi. Söz konusu ev ve işyeri için 310 bin TL bedel isteyen firmaya ücretini nakit teslim eden Sultan Nur İmalı, kendisine verilen sürenin geçmesine rağmen evine kavuşamadı.

KAHRAMANMARAŞ 18.02.2021, 12:47 18.02.2021, 13:01
Ev vaadiyle şehit eşini dolandırdılar!

Şehit eşi Sultan Nur İmalı, kuzeninin ortağı olduğu bir inşaat firmasından 2018 yılının Kasım ayında kendisine sonradan teslim edilmek üzere bir ev ve işyeri satın aldı.

Satın aldığı gayrimenkullere karşı 3 parça halinde 310 bin TL para ödeyen İmalı’ya inşaat firması tarafından ev ve işyerinin Haziran 2019’da teslim edileceği sözü verildi. Ancak teslimat tarihi geldiğinde inşaat şirketi ne evi ne de işyerini şehit eşine teslim etmedi. Aradan geçen 2 yılın ardından parasını ödediği gayrimenkulleri teslim alamayan İmalı, avukat aracılığıyla soluğu mahkemede aldı.

 3 yıldan bu yana çocuğuyla beraber maddi ve manevi zorluklar yaşadığını anlatan İmalı, kendisini mağdur eden inşaat şirketine, ‘Sadece ellerini vicdanlarına koysunlar istiyorum. Gerçekten vicdanları rahat mı? Bir yetimin hakkını yemek bu kadar kolay mı?’ sözleriyle sitem etti.

“TESLİMAT TARİHİ GELDİĞİNDE BENİ OYALADILAR”


Teslimat tarihi geldiğinde inşaat şirketinin çeşitli bahanelerle kendisini oyaladığını ifade eden İmalı, “Eşim şehit olduktan 7-8 ay sonra müteahhit kuzenim bana, ‘Bir inşaat şirketi kurdum. Ev yapıyorum, sana da ev verelim’ dedi. Bende tamam dedim ve kabul ettim. Zaten o dönemler psikolojik olarak iyi değildim. Tek amacım eşimin şehit olmasından ötürü devletimizin bize vermiş olduğu parayı çocuğumun geleceği için kullanmaktı. İlk olarak kuzenime 100 bin TL para verdim. Sonra parça parça olarak toplamda 310 bin TL para verdim. Sözleşmemiz gereği hem ev hem dükkân almıştım ve bir ay sonra teslim edeceklerini söylemişlerdi. Anahtar teslim tarihi Haziran 2019’du. Ama o tarih geldiğinde bizi birkaç defa oyaladılar” dedi.

“PARAYI VERDİM AMA ORTADA NE EV VAR NE DE DÜKKÂN”
“Parayı verdim ama ortada ne ev var ne de dükkân” diyen İmalı, 2 yıldan bu yana mağdur olduğunu söyledi. İmalı, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Sözleşme yaptığım ve ev ile dükkân aldığım inşaat şirketi tapudan işlem yapacağız diye benden tapu parasını aldılar, kimliğimi aldılar. Bu süreçte benden hala bir şeyler koparmaya çalıştılar. Sonra sürekli bir bahane uyduruldu ve sonuç olarak 2 yıldan bu yana mağdurum. Parayı verdim ama ortada ne ev var ne de dükkân. Parayı Kasım 2018’de vermiştim, 2019’un Haziran ayında bana teslimat sözü verdiler ama bugün itibariyle elime geçen hiçbir şey yok. 3 yıldan bu yana hem ben hem çocuğumun maddi manevi çok zorluklar yaşadık. Sadece ellerini vicdanlarına koysunlar istiyorum. Gerçekten vicdanları rahat mı? Bir yetimin hakkını yemek bu kadar kolay mı?”

“PARANIN İADESİ İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”


Şehit eşi Sultan Nur İmalı’nın avukatı Ayfer Çerçi ise açılan davada Türkoğlu Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kendilerini haklı bulduğunu ve rayiç bedel değerinden 323 bin TL’nin şehit eşine iadesine karar verdiğini söylerken, “Sultan hanım ofisimize gelerek, konuyu iletti. Şehit eşi olması sebebiyle de oldukça yardım etme gayesi içerisinde oldum. Bundan ötürü hemen ödemeye dair makbuzlar ve sözleşmeyle beraber dava açtık. Türkoğlu Asliye Hukuk Mahkemesi haklı davamıza yanıt verdi ve rayiç bedel değerinden 323 bin TL’nin şehit eşine iadesine karar verdi. Şu an karar çıktı. Biz o kararı icraya koyup, cebri icra yoluna başlayacağız. Paranın iadesi için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sözleşme Sultan Nur İmalı ve inşaat şirketi temsilcisi arasında imzalanıyor. Teslimat tarihi zaten geçiyor. Biz karşı tarafın avukatı ile görüştüğümüzde olumlu yanıtlar alamadık” şeklinde konuştu.

Haber: MEHMET DEVECİ

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