Ev ziyaretlerine salgın süresi boyunca ara verin!

Bir yandan artan Koronavirüs Vakaları bir yandan ise virüsün Mutasyona uğraması aileler tedirgin ediyor.

Mutanta uğramış Kovid-19, daha çok 0-7 yaş arasındaki çocuklara bulaşıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özel Megapark Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Aksüt, çocuklar üzerinde alınması gereken önlemleri Aksu Haber’e anlattı.

Konuşmasının devamında Aksüt, bu dönemde ev ziyaretlerinin kesinlikle yapılmaması gerektiğini vurguladı.