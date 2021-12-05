Evcil hayvanların ilaç tedarikinde sıkıntı yaşanıyor

Veterinerler Özellikle kedi ve köpeklerde, birden fazla farklı hastalıkla mücadelede kullanılan karma aşı ve Hayvanların tedavisi için önemli olan İmmun serumlara erişmekte zorluk çekiyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Veteriner Hekim Halil Özer, ilaçlara erişmekte zorluk çektiklerini belirterek evcil hayvanlar için kullanılan ilaçları belirli sayıda alabildiklerini söyledi.

İlaçların ülkemize ithal geldiğini belirten Özer, “ihtiyacımız olan şey aslında yerli aşının çıkması; eğer yerli aşı çıkarsa bizleri çok rahatlacaktır.” dedi.