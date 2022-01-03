Evde yaptıkları yöresel ürünler, Dünya’nın dört bir yanından talep görüyor!
Kahramanmaraşlı İki genç kardeş evlerinde yaptıkları yöresel ürünleri Türkiye’nin ardından Fransa İngiltere Almanya İsviçre ve KKTC’ye yollamaya başladılar.
KAHRAMANMARAŞ 03.01.2022, 15:45 03.01.2022, 16:07
Durdiye Duygu ve Rukiye kardeşlerin yaptıkları şehirle özdeşleşmiş özel ürünler şimdilerde Dünya’nın dört bir yanından ciddi talep görürken kendileri ise ürünleri yetiştirmekte zorlanmaya başladılar.
İki genç kardeş ev hanımlığından başlayarak geldikleri son noktayı Aksu Haber’e paylaştılar.
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