Evde yaptıkları yöresel ürünler, Dünya’nın dört bir yanından talep görüyor!

Durdiye Duygu ve Rukiye kardeşlerin yaptıkları şehirle özdeşleşmiş özel ürünler şimdilerde Dünya’nın dört bir yanından ciddi talep görürken kendileri ise ürünleri yetiştirmekte zorlanmaya başladılar.

İki genç kardeş ev hanımlığından başlayarak geldikleri son noktayı Aksu Haber’e paylaştılar.