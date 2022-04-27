Evelahir Dergisi’nin Yeni Sayısı Yayımlandı
Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan Evelahir Dergisi dokuzuncu sayısıyla okurlarla buluştu. Okurlar, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan olan Yitiksöz, Evelahir, Berdücesi ve Müşterek dergilerinin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden ulaşabiliyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Evelahir Dergisi yeni sayısıyla okurlarıyla buluştu. Tüm süreçleri Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kültür ve sanat dergisi Evelahir’in dokuzuncu sayısı yayımlandı. Derginin yeni sayısında Maraş’ın Milli Mücadelesi, şehre İstiklal Madalyası’nın verilişi, şehirde kültür - sanat alanında hayata geçirilen faaliyetler gibi pek çok konu farklı açılardan ele alınıyor. Derginin yeni sayısında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Hattat Kuddusi Doğan, Doç. Dr. Nadire Karademir, Yazar Mehmet Mazak gibi önemli şahsiyetlerle yapılan söyleşiler de yer alıyor. Okurlar, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan olan Yitiksöz, Evelahir, Berdücesi ve Müşterek dergilerinin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.com/belediye-yayinlari adresi üzerinden ulaşılabiliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|34
|52
|7. Beşiktaş
|34
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Kasımpaşa
|34
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Kayserispor
|34
|43
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|32
|65
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|33
|38
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|33
|34
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|33
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|33
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25