Evelahir Dergisi’nin Yeni Sayısı Yayımlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Evelahir Dergisi yeni sayısıyla okurlarıyla buluştu. Tüm süreçleri Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kültür ve sanat dergisi Evelahir’in dokuzuncu sayısı yayımlandı. Derginin yeni sayısında Maraş’ın Milli Mücadelesi, şehre İstiklal Madalyası’nın verilişi, şehirde kültür - sanat alanında hayata geçirilen faaliyetler gibi pek çok konu farklı açılardan ele alınıyor. Derginin yeni sayısında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Hattat Kuddusi Doğan, Doç. Dr. Nadire Karademir, Yazar Mehmet Mazak gibi önemli şahsiyetlerle yapılan söyleşiler de yer alıyor. Okurlar, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan olan Yitiksöz, Evelahir, Berdücesi ve Müşterek dergilerinin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.com/belediye-yayinlari adresi üzerinden ulaşılabiliyor.