Evelahir, Yitiksöz ve Müşterek Dergilerinin yeni sayıları yayımlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin yayımladığı Yitiksöz, Evelahir ve Müşterek dergilerinin yeni sayıları okuyucuyla buluştu. Pek çok noktadan ücretsiz olarak temin edilebilen eserler e-dergi formatıyla www.kahramanmaras.bel.tr’de.

KAHRAMANMARAŞ 25.10.2021, 18:39
Evelahir, Yitiksöz ve Müşterek Dergilerinin yeni sayıları yayımlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür sanat hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor. Tüm süreçleri Büyükşehir Belediyesi tarafından koordine edilen Yitiksöz, Evvelahir ve Müşterek adlı üç dergi, Ekim sayısıyla okuyucularıyla buluştu. Şehir, kültür ve sanat dergisi Evelahir yeni sayısında, usta kalemlerden özel dosyalarla birçok konuda yeni bakış açıları ortaya koyarken, Tarihi Kahramanmaraş Evleri’ni de detaylarıyla işliyor. Şehrin edebiyat ve düşünce dergisi Yitiksöz ise; Kahramanmaraş’ı Yedi Güzel Adam’ından biri olan Nuri Pakdil’i “Eylemek Fiilinin Türkçedeki Karşılığı: Nuri Pakdil” soruşturmasıyla çarpıcı şekilde izah ederken, Dursun Ali Tökel ve Hacer Yeğin’in yazılarıyla edebiyatta yeni ufuklar ortaya koyuyor. “Edebiyatın kardeşçesi” Müşterek Dergisi ise 2. sayısıyla Arapça ve Türkçe olarak okunabiliyor.

Bu Adreslerden Ücretsiz Temin Edilebiliyor

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız dergileri Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Necip Fazıl Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edebildiği gibi, elektronik dergi formatlarıyla da https://www.marastaedebiyat.com/evelahir-dergisi-sayilari adresi üzerinden güncel ve geçmiş sayılarına ulaşabilir” ifadelerine yer verildi.

#Yitiksöz #Evelahir
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