Evinde uyuşturucu bulunan sağlık çalışanı polisten kaçamadı!
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince değerlendirilen ihbar sonucunda evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilen sağlık çalışanı 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 29.10.2020, 18:04 29.10.2020, 18:19
Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde yapılan ihbar ve istihbari çalışma neticesinde ikametinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilen sağlık personeli H.A.’nın yargılandığı Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin lira adli para cezası verdi.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık H.A. ve avukatı katıldı.
Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen sanık beraatını talep etti. Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan suçlu bulunan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.
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