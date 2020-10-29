Evinde uyuşturucu bulunan sağlık çalışanı polisten kaçamadı!

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde yapılan ihbar ve istihbari çalışma neticesinde ikametinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilen sağlık personeli H.A.’nın yargılandığı Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin lira adli para cezası verdi.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık H.A. ve avukatı katıldı.



Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen sanık beraatını talep etti. Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan suçlu bulunan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.