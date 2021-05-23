'Evine hoş geldin şampiyon'
Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda altın madalya kazanan Anıl Berkan Kılıçsallayan, memleketi Kahramanmaraş'ta Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde antrenör ve sporcu arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.
KAHRAMANMARAŞ 23.05.2021, 16:26 23.05.2021, 16:32
Karşılamaya Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Türkoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şahin Hopur, antrenörler ve sporcular katılım sağladı.
Şampiyon Kılıçsallayan, antrenör ile arkadaşlarının alkışları ve davul zurna eşliğinde karşılanırken şampiyonlukların devamının gelmesi için kurban kesimi gerçekleştirildi.
Karşılamanın ardından Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Türkoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şahin Hopur, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve Avrupa Şampiyonu Anıl Berkan Kılıçsallayan Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.
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