'Evine hoş geldin şampiyon'

Karşılamaya Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Türkoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şahin Hopur, antrenörler ve sporcular katılım sağladı.

Şampiyon Kılıçsallayan, antrenör ile arkadaşlarının alkışları ve davul zurna eşliğinde karşılanırken şampiyonlukların devamının gelmesi için kurban kesimi gerçekleştirildi.

Karşılamanın ardından Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Türkoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şahin Hopur, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve Avrupa Şampiyonu Anıl Berkan Kılıçsallayan Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.