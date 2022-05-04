Evlenecek çiftlerin yüzünü güldürecek haber Başkan Ekberoğlu’ndan geldi
Koronavirüs her sektörde olduğun gibi düğün sektörünü de derinden etkilemişti. Düğün saatleri kısaldı, ikramlar kaldırılmıştı. Genç çiftler virüsle birlikte zor günler yaşadı. 2022 düğün sezonunda ise çiftler eski günlerine tekrar dönerek düğünlerini istedikleri gibi yapacaklar.
KAHRAMANMARAŞ 04.05.2022, 15:47 04.05.2022, 17:56
Kahramanmaraş Düğün Salonları Dernek Başkanı Mehmet Ekberoğlu, 2022 yılı düğün sezonundaki yeni gelişmeleri aksu habere anlattı.
Namaz Vakti 05 Mayıs 2022
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