Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı

Avukatlar şu sıralar boşanma davalarının oldukça arttığını ve boşanma sebebi olarak en çok karşılaşılan olgunun zina olduğunu belirtirken, “Zina, kusura dayalı, mutlak ve özel bir boşanma sebebidir. Mutlak bir sebep olması ise zinanın ispatlandığı saptanırsa hâkim boşanmaya karar verme zorunluluğunu ifade eder açıklaması yapıldı.



Günümüzde artan ve toplumu derinden etkileyen boşanmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan avukatlar, Uygulamada yapılan en büyük hatanın şiddetli geçimsizliğe dayalı açılan boşanma davaları olduğunu söyleyerek, kanunda şiddetli geçimsizlik diye bir boşanma sebebinin olmadığını ifade edilerek. Bu bakımdan boşanmalardaki en çok karşılaşılan olgunun zina olduğunu belirtirken, zinanın varlığından bahsedebilmek için cinsel ilişkinin şart olduğunu vurgulandı.



Araştırmalara göre davalarda en çok karşılaşılan; genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve zinadır. Zina, kusura dayalı, mutlak ve özel bir boşanma sebebidir. Mutlak bir sebep olması ise zinanın ispatlandığı saptanırsa hâkim boşanmaya karar verme zorunluluğunu ifade eder.





