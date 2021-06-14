Evliliğe ilk adımı atacakların uğrak yeri!

Pandemi birçok sektörü olumsuz yönde etkilerken geçimini yeni evlenecekler üzerinden sağlayan esnafı adeta yok olma noktasına getirdi.

Covıd-19 kısıtlamalarının kademeli olarak gevşetilmesi ve normalleşmeye geçilmesiyle birlikte kına, nikâh ve düğünler de 1 haziran'dan sonra yapılmaya başlandı.

Tarihi kapalı çarşıda bu mesleğe yıllarını veren ihsan tanış zor zamanlar yaşadıklarını dile getirerek pandemi sonrası dönem için oldukça umut olduğunu söyledi.