Evliya Çelebi, Kahramanmaraş’ı tanıttı!
Evliya Çelebi'nin takip ettiği rotayı 21. Yüzyılda takip eden Evliya Çelebi Programının Sunucusu Ömer Faruk Aksoy gittiği şehirlere tıpkı Evliya Çelebi gibi bakıyor, büyük seyyahın anlattığı ayrıntıları günümüzde de yaşatmaya çalışıyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2021, 14:10 14.01.2021, 15:13
Evliya Çelebi'nin takip ettiği rotayı 21. Yüzyılda takip eden Evliya Çelebi Programının Sunucusu Ömer Faruk Aksoy gittiği şehirlere tıpkı Evliya Çelebi gibi bakıyor, büyük seyyahın anlattığı ayrıntıları günümüzde de yaşatmaya çalışıyor.
Programın bu haftaki bölümünde ise Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde ‘Ökkeşler Diyarı’ diye bahsettiği Kahramanmaraş anlatıldı.
Sunucu Ömer Faruk Aksoy, Evliya Çelebi’nin gözünden, Kahramanmaraş’ın, geleceğe ışık tutacak tarihini, yemek kültürünü ve birçok özelliklerinden bahsetti.
Programda daha sonra kentimizin dünyalara nam salmış, dondurması, tarhanası, çöreğinden bahsedilirken, kocabaş konağında da saray lezzetleri tanıtıldı.
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