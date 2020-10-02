Eximbank 21. şubesini Kahramanmaraş’ta açıyor!

Türkiye’deki hizmet ağını genişletme açılımı yapan Türk Eximbank, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın uzun süredir devam eden girişimleriyle 21. şubesini Kahramanmaraş’ta açacak.

Eximbank’ın Kahramanmaraş şubesi, Türk Eximbank’ın hedefleri arasında yer alan yeni finansman ürünlerinin ihracatçılara sunulmasına önemli katkılar sağlayacak. Şube ile bölge ihracatçıları, bankanın kredi ve sigorta programları hakkında daha hızlı ve güncel bilgilere ulaşabilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın Türkiye’nin en güçlü sanayi merkezleri arasında yer aldığını ve tekstil sektörü başta olmak üzere birçok alanda entegre fabrikalarla ekonominin kahramanı olduğunu vurguladı.

Balcıoğlu açıklamasında şunlara değindi: “Beş milyar doları aşan sanayi üretimi, 2 milyar doların üzerinde dış ticaret hacmi ile 130 ülkeye ihracat yaparak Türkiye ekonomisinde önemli ölçüde katkı sağlayan Kahramanmaraş, hiç durmadan çalışmaya, üretmeye devam etmektedir. Tekstil, metal mutfak eşyaları, elektrik üretimi, kağıt ve çimento sanayi sektörlerinde de Türkiye’nin önder illeri arasına giren Kahramanmaraş, büyük ölçekli sanayi kuruluşları bakımından 26 şirketi ile ülkemizin en başarılı 8. kentidir.” ifadelerine yer verdi.

Balcıoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ancak, Kahramanmaraş’ın en büyük hedefi, ihracatta 5 milyar dolar seviyesine ulaşmak. 80’li yılların başından itibaren ihracatını ve ihracat yaptığı ülke sayısı artırarak Türkiye’nin gücüne güç katan Kahramanmaraş, ihracata verilen desteğin karşılığını da fazlasıyla veren şehrimiz ihracatçı firma sayısını 350’nin üzerine çıkarmıştır. Hizmete açılmasına öncülük ettiğimiz Lojistik Merkezimizin yıllık 6 milyar dolar ticaret potansiyeli bulunmakta ve bu potansiyel hızlı bir şekilde ekonomimize yansıyacaktır. Bu itibarla, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Türk Eximbank Şubemizin kurularak tüm işlemlerin ilimizden yapılacak olması ihracata daha fazla destek sağlamak bakımından çok önemli.”

Türk Eximbank Kahramanmaraş Şubesi’nin özel sektörün önünü açarak finansa erişimi güçlendireceğini vurgulayan Balcıoğlu, “İhracatta hacim ve katma değerin artırılması, bu alanda finansal kaynaklara erişimin güçlendirilmesiyle elde edilebilecektir. İhracatın finansmanı konusunda son dönemde çok önemli yeniliklere imza atan Türk Eximbank’ın Kahramanmaraş gibi ihracatla büyüme potansiyeli yüksek şehirlere sağlayacağı destek ülkemiz ekonomisi için de büyük bir önem arz etmektedir. Kahramanmaraş’ın ihracattaki etkinliğini artırarak ülke ekonomisine katkısını yükseltmek ve büyümeye daha fazla pozitif etki üretmek için Eximbank hizmetlerinin Kahramanmaraş’ta iş dünyası ile birebir buluşmasını sağlıyoruz. Türk Eximbank Kahramanmaraş Şubemiz, özel sektörün önünü açacak, finansa erişimi güçlendirerek iş dünyamızın enerjisini üretim ve ihracata yoğunlaştırmasına vesile olarak şehrimize büyük ve yeni bir ivme kazandıracaktır. Bu itibarla, başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Türk Eximbank Genel Müdürümüz Ali Güney’e, Ticaret Bakan Yardımcımız Rıza Tuna Turagay’a, TİM Başkanı ve Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gülle’ye, DEİK Başkanımız ve Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi Nail Olpak’a, İTHİB Başkanımız Ahmet Öksüz’e ve tüm emeği geçenlere Kahramanmaraş iş dünyası adına teşekkür ediyorum.”