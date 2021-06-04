EXPO 2023 alanında Dünya Çevre Günü kutlandı

Sabah saatlerinde Sütçü İmam Üniversitesi’nde Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kevser Cırık Hoca’nın açılış konuşmasıyla başlayan programa, Milletvekili Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara katıldı. Başkan Mahçiçek EXPO 2023 sunumu yanı sıra, baraj göletine yapacakları Rubber Dam sisteminden, çevre sağlığı ve sorunlarıyla ilgili Belediye çalışmalarından bahsetti. KSÜ Rektörü Niyazi Can Bey’in konuşmasının ardından lise öğrencilerine teorik olarak, Sıfır Atık ve Geri Kazanım, İçme Suyu Temini ve Arıtımı, Atıksuların Arıtılması, Doğa Tabanlı Çözümler ve Yeşil Alt Yapı konularında eğitim verildi.

Başkan Mahçiçek yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi.

“5 Haziran “Dünya Çevre Günü” çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve çözümler üretmek için kutlanan bir gün. Biz de Sütçü İmam Üniversitemizde hocalarımızın öncülüğünde gençlerle bu programı gerçekleştirerek onlarda bir farkındalık oluşturmak istedik.

Bildiğiniz üzere EXPO 2023 Kahramanmaraş’ın ana teması “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” idi. 789.000 m² Rekreasyon alan içerisinde, 577.000 m² yeşil alanda ağaç-ağaçcık, endemik bitki türü, çalı ve çalı formunda binlerce çeşitliliğe sahip bitkilerden oluşacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre bir şehirde kişi başına düşmesi gereken yeşil alan miktarı en az 15 m²’dir Türkiye’de kişi başına yeşil alan ortalamasının 6.2 m² ‘dir. EXPO 2023 Rekreasyon Alan projemizin tamamlanmasıyla Onikişubat ilçemizde her vatandaşımıza 15 m2 yeşil alan düşecek.

Belediyemiz tarafından; 2014 yılından bu yana 309 park ve 16 butik park olmak üzere toplamda 325 parkı yeşil alanlarıyla birlikte ilçemize kazandırdık.

EXPO 2023 alanımızda kıyı oluşturan baraj göleti, yaz aylarında oluşan kuraklık nedeniyle sularının çekilmesi çevre açısından kötü görüntüler oluşturmaktaydı. Ekolojik denge, bitki ve hayvan çeşitliliği açısından da tehlike arz etmekteydi.

Expo 2023 Rekreasyon alanımızın kurulumu ile birlikte çevre düzenleme ve imar planlama çalışmalarımız başlatıldı. 3.5 milyon m³ alanda gölet temizliği yapılmıştır. Baraj göleti, görüntü kirliliği ve ekolojik açıdan doğal dengesine kavuşturulmuştur.

Yapacağımız Rubber Dam ile birlikte gölette su seviyesi her mevsim sabit tutularak görsel güzelliğinin yanı sıra ekolojik dengeye de katkı sağlanacaktır.

Görüldüğü üzere biz yarınlara nasıl bir dünya bırakmak istediğimizi biliyor ve ona göre projeler üretiyoruz. Bu konuda halkımızın bilinçlenmesi çok önemli. EXPO 2023’te hedeflediklerimizden birisi de bu doğa ve çevre bilincini halkımıza kazandırmak ve sürdürülebilir hizmetler ile devamlılığını sağlamaktır.

Öğrencilerimiz burada öğrendikleri uygulamaları hayatlarına tatbik edecekler ve ailelerine de öğretecekler. Bugün buraya katılan tüm öğrenci, öğretmen, üniversite hocalarımız, gazetecilerimiz ve davetlilerimize teşekkür ediyorum.”

Öğleden sonra EXPO 2023 Rekreasyon Alanda devam eden programa Milletvekili İmran Kılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, KSÜ Rektörü Niyazi Can ve Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ve çok sayıda davetli katıldı.

Üniversitede teorik olarak alınan eğitimlerin uygulamaları ve deneyler kurulan standlarda öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Öğrenciler geleceğe miras bırakacakları kendi elleriyle diktikleri fidanları toprakla buluşturdu. Her öğrenciye Onikişubat Belediyesi tarafından fidan dikme sertifikası yanı sıra bazı hediyeler takdim edildi.

Öğrenciler tüm gün aldıkları eğitimler ve fidan dikme sonrası Arasta Çarşısı içerisinde verilen mini konserle günün yorgunluğunu attılar. Öğrenmenin ve eğlencenin bir arada olduğu programdan memnun ayrılan öğrenciler üniversiteye ve Başkan Mahçiçek’e teşekkürlerini ilettiler.