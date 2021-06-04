EXPO 2023 alanında Dünya Çevre Günü kutlandı

Onikişubat Belediyesi ve KSÜ ile işbirliği içerisinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle EXPO 2023 Rekreasyon Alanında doğa dostu program gerçekleştirildi. Programa protokolden ve 9. sınıf lise öğrencilerinden oluşan çok sayıda davetli katıldı.

KAHRAMANMARAŞ 04.06.2021, 11:03 04.06.2021, 17:12
EXPO 2023 alanında Dünya Çevre Günü kutlandı

Sabah saatlerinde Sütçü İmam Üniversitesi’nde Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kevser Cırık Hoca’nın açılış konuşmasıyla başlayan programa, Milletvekili Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara katıldı. Başkan Mahçiçek EXPO 2023 sunumu yanı sıra, baraj göletine yapacakları Rubber Dam sisteminden, çevre sağlığı ve sorunlarıyla ilgili Belediye çalışmalarından bahsetti. KSÜ Rektörü Niyazi Can Bey’in konuşmasının ardından lise öğrencilerine teorik olarak, Sıfır Atık ve Geri Kazanım, İçme Suyu Temini ve Arıtımı, Atıksuların Arıtılması, Doğa Tabanlı Çözümler ve Yeşil Alt Yapı konularında eğitim verildi.

Başkan Mahçiçek yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi.

 “5 Haziran “Dünya Çevre Günü” çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve çözümler üretmek için kutlanan bir gün. Biz de Sütçü İmam Üniversitemizde hocalarımızın öncülüğünde gençlerle bu programı gerçekleştirerek onlarda bir farkındalık oluşturmak istedik.

Bildiğiniz üzere EXPO 2023 Kahramanmaraş’ın ana teması “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” idi. 789.000 m² Rekreasyon alan içerisinde, 577.000 m² yeşil alanda ağaç-ağaçcık, endemik bitki türü, çalı ve çalı formunda binlerce çeşitliliğe sahip bitkilerden oluşacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre bir şehirde kişi başına düşmesi gereken yeşil alan miktarı en az 15 m²’dir Türkiye’de kişi başına yeşil alan ortalamasının 6.2 m² ‘dir. EXPO 2023 Rekreasyon Alan projemizin tamamlanmasıyla Onikişubat ilçemizde her vatandaşımıza 15 m2 yeşil alan düşecek.

Belediyemiz tarafından; 2014 yılından bu yana 309 park ve 16 butik park olmak üzere toplamda 325 parkı yeşil alanlarıyla birlikte ilçemize kazandırdık.

EXPO 2023 alanımızda kıyı oluşturan baraj göleti, yaz aylarında oluşan kuraklık nedeniyle sularının çekilmesi çevre açısından kötü görüntüler oluşturmaktaydı. Ekolojik denge, bitki ve hayvan çeşitliliği açısından da tehlike arz etmekteydi.

Expo 2023 Rekreasyon alanımızın kurulumu ile birlikte çevre düzenleme ve imar planlama çalışmalarımız başlatıldı. 3.5 milyon m³ alanda gölet temizliği yapılmıştır. Baraj göleti, görüntü kirliliği ve ekolojik açıdan doğal dengesine kavuşturulmuştur.

Yapacağımız Rubber Dam ile birlikte gölette su seviyesi her mevsim sabit tutularak görsel güzelliğinin yanı sıra ekolojik dengeye de katkı sağlanacaktır.

Görüldüğü üzere biz yarınlara nasıl bir dünya bırakmak istediğimizi biliyor ve ona göre projeler üretiyoruz. Bu konuda halkımızın bilinçlenmesi çok önemli. EXPO 2023’te hedeflediklerimizden birisi de bu doğa ve çevre bilincini halkımıza kazandırmak ve sürdürülebilir hizmetler ile devamlılığını sağlamaktır.

Öğrencilerimiz burada öğrendikleri uygulamaları hayatlarına tatbik edecekler ve ailelerine de öğretecekler. Bugün buraya katılan tüm öğrenci, öğretmen, üniversite hocalarımız, gazetecilerimiz ve davetlilerimize teşekkür ediyorum.”

Öğleden sonra EXPO 2023 Rekreasyon Alanda devam eden programa Milletvekili İmran Kılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, KSÜ Rektörü Niyazi Can ve Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ve çok sayıda davetli katıldı.

Üniversitede teorik olarak alınan eğitimlerin uygulamaları ve deneyler kurulan standlarda öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Öğrenciler geleceğe miras bırakacakları kendi elleriyle diktikleri fidanları toprakla buluşturdu. Her öğrenciye Onikişubat Belediyesi tarafından fidan dikme sertifikası yanı sıra bazı hediyeler takdim edildi.

Öğrenciler tüm gün aldıkları eğitimler ve fidan dikme sonrası Arasta Çarşısı içerisinde verilen mini konserle günün yorgunluğunu attılar. Öğrenmenin ve eğlencenin bir arada olduğu programdan memnun ayrılan öğrenciler üniversiteye ve Başkan Mahçiçek’e teşekkürlerini ilettiler.

#EXPO #EXPO 2023 #fidan dikimi #4 Haziran Dünya Çevre Günü #KSÜ #Onikişubat Belediyesi
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
Namaz Vakti 04 Haziran 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:05
Öğle 12:36
İkindi 16:28
Akşam 19:57
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30