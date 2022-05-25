EXPO 2023 alanında İngilizce Sunum Yarışması’nın finali yapıldı!



İngilizce sunum yarışmasının finali EXPO 2023 alanında gerçekleşti. 3 okul dan 4 öğrencinin katıldığı final yarışmasında öğrenciler sahnede sunumlarını gerçekleştirdi.



Yoğum katılımın sağlandığı final yarışmasında ipi göğüsleyen taraf Kahramanmaraş fen lisesi oldu.



Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023’ün açılışında öğrencilere ihtiyaç olduğun vurgu yaptı.



Onikişubat kaymakamı serkan keçeli de final yarışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen de yapılan yarışmanın önemini anlattı.



Daha sonra derece girenlere ödülleri verildi.





