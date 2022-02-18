EXPO 2023 bütün detaylarıyla çalıştayda masaya yatırıldı

Doğa-Dostu Kent ve Duyarlılık temasıyla 2023 yılında Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan Uluslararası EXPO Fuarı’na hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bir taraftan yoğun çalışma temposuyla proje alanında hedeflenen çalışmalar bir bir tamamlanırken, diğer taraftan da çeşitli kurumlarla işbirliği içerisinde yeni stratejiler belirleniyor. Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) arasında imzalanan Expo 2023 Uluslararası Botanik Sergisi İşbirliği Protokolü’ çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından EXPO 2023’ün Uluslararası Temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Erdoğan Kök’ün katılımıyla çalıştay düzenlendi.

EXPO Proje Alanı’nda geniş katılımlı çalıştay

EXPO 2023 Uluslararası Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan Kök ile Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal’ın da katıldığı çalıştay, KSÜ Rektör Yardımcısı İbrahim Taner Okumuş başkanlığında EXPO Proje Alanı’nda gerçekleştirildi. Çalıştaya, KSÜ bünyesinde faaliyet gösteren Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Peyzaj Mühendisliği Bölümü, Ziraat Fakültesi, Tarih Bölümü, Edebiyat Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü ile Güzel Sanatlar Fakültesi’nden çok sayıda akademisyenin yer aldığı komisyon üyeleri katıldı.

Çalıştayda, EXPO 2023 temalı ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi, proje alanı içerisinde stant veya bahçe açılarak Türkiye ve dünyadan üniversitelerin Expo’ya dâhil edilmesi ile yürütülecek çalışmalarda bilimsel danışmanlık ve bilimsel jüri desteği gibi konularda yapılması gerekenler konuşuldu.