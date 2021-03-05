EXPO 2023 İçin Pazarcık’ta Tanıtım Toplantısı Düzenlendi
Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir Ve Duyarlılık" Ana Temasıyla Gerçekleştirilecek EXPO 2023 İçin Pazarcık’ta İlçesinde Tanıtım Toplantısı Düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 05.03.2021, 18:04 05.03.2021, 18:51
EXPO 2023 İle Yapılan Sunumların Olduğu Programa Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Ak Parti Pazarcık İlçe Başkanı Harun Eskigün, MHP İlçe Başkanı Yusuf Şahin, Gençlik Kolları Başkanı Halit Karabudak, İlçe Teşkilatı Ve Belediye Meclis Üyeleri Katıldı.
Belediye Konferans Salonunda Düzenlenen Toplantıda, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçicek Expo2023 Projesi Hakkında Bilgiler Verdi.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’da “Şehrin Marka Değerini Artırarak Ekonomi Ve Turizmine Katkı Sağlayacak Olan #Expo2023 Kahramanmaraş’a Hayırlı Olsun” Dedi.
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