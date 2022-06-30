banner86

banner85

EXPO 2023 ile genç yetenekler keşfedilecek, dünyaya açılacak

Eğitim alanında birçok yatırımı Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde hayata geçiren Onikişubat Belediyesi, eğitim yatırımlarına bir yenisini daha eklerken, ev sahipliğini yapacağı Uluslararası EXPO 2023 ile kentteki sanatsal etkinlikleri zirveye çıkaracak. Sütçü İmam Üniversitesi’nin de desteğiyle kurulan EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi ile çocuk, genç ve yaşlı demeden herkese sahne sanatları ile müzik eğitimi verilecek.

KAHRAMANMARAŞ 30.06.2022, 13:36
EXPO 2023 ile genç yetenekler keşfedilecek, dünyaya açılacak

Tüm Türkiye’de eğitim alanında gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiren ve adeta model olan Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde her geçen gün çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile yeni bir iş birliğine imza atan Onikişubat Belediyesi, ev sahipliğini yapacağı Uluslararası EXPO 2023’ün sanatsal faaliyetlerini yürütmek üzere EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi’ni oluşturdu.

Konservatuar düzeyinde eğitimler verilecek

Müzik alanında üst düzey eğitimlerin verildiği ‘konservatuvar’ düzeyinde faaliyetlerini yürütecek olan Akademi, kentte alanında hissedilen eksikliği kapatacak.

Küçük yaştan itibaren çocukların sanatsal gelişimini desteklemek amacıyla kurulan EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi’nde, müzik, resim, dans, tiyatro gibi birçok sanatsal eğitimler verilirken, kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Çocuk Korosu, Gençlik

Korosu ve orkestra dinleyenlerin büyük beğenisini kazanıyor.

Şehrin sanat ve kültür hayatına farklı bir boyut getirecek

EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi ile özellikle gençlerin okul dışı öğrenme ortamlarıyla eğitim hayatına katkı sunmanın yanında şehrin sanat ve kültür hayatına farklı bir boyut getirilecek.

Bu eğitimler, akademisyenler ve alanında uzman öğreticilerden oluşan eğitim kadrosu tarafından, tamamen ücretsiz olarak verilecek. Koro ve orkestranın şefliğini ise Ezgi Tekgül ve Oğuz Canlı üstleniyor.

Eğitim sonunda ayrıca katılımcılara Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi onaylı sertifika takdim edilecek.

EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Piazza AVM’de ve Gençlik Festivali’nde düzenlediği gösterilerde çocuk ve genç korusu ile orkestranın performansı tüm izleyenleri büyülemişti.

Akademiye kayıtlar, yaz döneminde gerçekleştirilecek yetenek sınavları sonucunda yapılacak. Yeni eğitim dönemi ise Eylül ayında yapılacak kayıtların ardından başlayacak.

#EXPO 2023 #Başkan Hanefi Mahçiçek #Onikişubat Belediyesi
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 30 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31