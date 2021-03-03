EXPO 2023 kuzey ilçelerde tanıtıldı

Kahramanmaraş’ın dünyaya tanıtımı noktasında önemli bir fırsat olan "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023, onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in de katılımları ile Göksun, Afşin, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde tanıtıldı.

Günü kuzey ilçelerde geçiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yapılan toplantılarda EXPO 2023’ün proje tanıtımını yapıp Kahramanmaraş’a sağlayacağı kazanımları anlattı.

Tanıtım programlarında başkan mahçiçek’in açış konuşmasının ardından, proje görselleri sunulup, ilgililer tarafından proje hakkında bilgi sunuldu.

Programların sonunda Başkan Mahçiçek tarafından plaket takdim edildi.