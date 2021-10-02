Expo 2023 Rekreasyon alanında program düzenlendi!

Başkan Mahçiçek Türkiye Görme Engelliler Derneğinin spor müsabakalarındaki Türkiye 3.lüğünü tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

Program sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Her zaman Görme Engellilerin yanlarında olacaklarını bir kez daha hatırlattı.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ise Başkan Mahçiçek’e verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.