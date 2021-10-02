Expo 2023 Rekreasyon alanında program düzenlendi!
Kent genelindeki birçok prestij projenin mimarı Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Expo 2023 rekreasyon alanında Türkiye Görme Engelliler Derneği üyeleri ile kahvaltı programında bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 02.10.2021, 11:58 02.10.2021, 14:20
Başkan Mahçiçek Türkiye Görme Engelliler Derneğinin spor müsabakalarındaki Türkiye 3.lüğünü tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.
Program sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Her zaman Görme Engellilerin yanlarında olacaklarını bir kez daha hatırlattı.
Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ise Başkan Mahçiçek’e verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.
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