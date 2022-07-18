EXPO 2023’deki ‘Şehirlerin En İyi Uygulamaları’nı 13 ülkeden 19 kişilik jüri değerlendirecek

Sosyal, kültürel ve ekonomik getirisinin çok daha ötesinde bahçecilik alanında dünyada gelinen son yenilikçi çözümlerin küresel vitrine çıkacağı EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş çerçevesinde düzenlenen Şehirlerin En İyi Uygulamaları (Urban Best Practice Area-UBPA) etkinliği için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehirlerin En İyi Uygulamaları ile katılımcıların Avrupa ve dünya ortalamasından daha yüksek bir yaşam kalitesini garanti eden yenilikçi çözümleri, en az 50 ülkenin katıldığı EXPO 2023’de sergilenecek. Projenin en önemli hedefi ise tarihe ve kültüre özgü olan eski ama bilge bir altyapı dokusunu modern ve sürdürülebilir yaklaşımlarla yeniden şehirlere aktarmak olacak. UBPA, kentsel yaşam kalitesini arttıracak projelerde fiziksel ve fiziksel olmayan nesneler kullanılırken, kentsel gelişim deneyimlerinin paylaşıldığı bir platform görevi görecek. EXPO 2023’ün yenilikçi uygulama ortamı çerçevesinde ana ve alt temalara uygun olarak geliştirilen projeler, alanında uzman kurul tarafından değerlendirilecek ve başarılı görülen projeler EXPO 2023 Alanı’nda sergilenecek. Gelen talepler üzerine EXPO 2023 Yönetim Kurulu yeni bir karar alarak 30 Haziran olan son başvuru tarihini 30 Kasım olarak güncellemişti. İlk davetlerin ardından çok sayıda başvuru yapıldığı UBPA’nın Değerlendirme ve Seçim Komitesi’nde görev alacak isimler de belli oldu.

Toplam 13 ülkeden 19 kişilik jüri belirlendi

13 ülkeden, alanında uzman olan akademisyen, bilim insanı, diplomat ve meslek temsilcilerinden oluşan 19 kişilik Uluslararası Jüri projeleri Aralık ayı içerisinde duyuracak. Şehirlerin En İyi Uygulamaları (UBPA) Değerlendirme ve Seçim Komitesi’nde Onikişubat Belediyesi’ni, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal ve Dış İlişkiler Müdürü Mücahit Şengül temsil edecek. Ayrıca, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şule Kısakürek ve Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Tuğluer, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Meryem Geçimli ve Dr. Öğr. Üyesi Cihan Canbolat ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Tülin Gürsoy da komisyonda görev alacak. Değerlendirme ve Seçim Komitesi’nin diğer üyeleri ise Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nden (AİPH) Sven Stimac ve Levi Sap Nei Thang’ın yanı sıra İtalya’dan Gustavo Pancaldi, Senegal’den Dr. Malick Diop, Kırgızistan’dan Nurlan Musuraliev, Gambiya’dan Saibo Tunkara, Nepal’den Brendra Bjerya, Bangladeş’ten Matin Abdul Matin, Arjantin’den Mario Cavasotto, Japonya’dan Hideo Fuji, Kazakistan’tan Saule Bulabeyeva, Cibuti’den Abaker Hassan olarak belirlendi.

“Küresel iklim değişikliği için son derece önemli”

Şehirlerin En İyi Uygulamaları (UBPA) Değerlendirme ve Seçim Komisyonu üyesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Kısakürek, UBPA’nın şehirlerin geleceğine yön verecek önemli bir fikir projesi olduğunu belirterek, “EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş Organizasyonu Şehirlerin en iyi uygulamaları (Urban Best Practice Area - UBPA) etkinliği, fikir projesi kapsamında değerlendirilecektir. UBPA etkinliğinin, küresel iklim değişikliği etkilerinin hissedildiği bir dönemde gerçekleştiriliyor olmasını son derece önemli buluyorum. Böyle bir organizasyonda jüri üyesi olarak yer almaktan dolayı çok mutlu olduğumu da belirtmek isterim. Bu etkinlik küresel iklim değişikliğine uyum sürecinde yerel, doğaya dayalı, gelenekselleşmiş kültürlerin ortaya çıkmasına neden olacak ve bu uygulamaların hem gelecek kuşaklara aktarılmasını, hem de yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Katılımcıların yerele özgü, doğaya duyarlı geleneksel uygulamalarını ön plana çıkarmaları etkinliğin amacına hizmet edecektir. UPBA etkinliğinin başarılı bir etkinlik olmasını diliyor, şimdiden katılımcılara başarılar diliyorum” dedi.

“Kahramanmaraş’ın sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak”

Küresel iklim değişikliğine uyum sürecine katkı sağlamanın yanı sıra Kahramanmaraş’ın uluslararası işbirliğinin önünü açarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacağını belirten Kısakürek, “UBPA etkinliği, kentlerin doğa ile ilgili deneyimlerini ve fikirlerini pavilyonlar da sergileme imkânı sunacaktır. Bu deneyimlerin sergilenmesi EXPO 2023 ‘ün katılımcı ve ziyaretçi sayısını artıracaktır. Uluslararası şehirlerin doğa ile ilgili deneyimlerini sergilemeleri, küresel sorunlara çözüm arayışlarında işbirliği, deneyimlerin paylaşılması, yaygınlaşması anlamında küresel ölçekte katkı sağlayacak bir organizasyon olacaktır. UBPA organizasyonu, doğal kaynaklar açısından zengin Kahramanmaraş için, uluslararası işbirliklerinin önünü açarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Kent halkının ise kent kimliği ve doğa ile ilgili farkındalıklarını artıracak ve belki de hiç gitme şanslarının olmadığı şehirlerin doğa ile ilgili deneyimlerini görme şansı sunacaktır. Sonuç olarak UPBA organizasyonu uluslararası şehirlerin katılımını teşvik edecek, ziyaretçi sayısını artıracak ve kente kültürel ve ekonomik açıdan katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD’li AİPH Başdanışmanı Thang; Projeleri değerlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

UBPA Değerlendirme ve Seçim Komitesi’nde yer alan Amerika Birleşik Devletleri’nden AİPH Başdanışmanı Dr. Levi Sap Nei Thang da EXPO 2023’ü görmeyi ve UBPA’nın komitesinde görev almayı sabırsızlıkla beklediğini belirterek, “Öncelikle Türkiye’de Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta açılacak olan EXPO 2023’ün tanıtım filmini izlediğimde projelerden ve alandan oldukça etkilendiğimi belirtmek isterim. Hem EXPO 2023’ü görmek, hem de UBPA’nın Değerlendirme ve Seçim Komitesi’nde görev alarak projeleri değerlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kentlerin tarihine ve kültürlerine özgü olan değerleri, modern ve sürdürülebilir yaklaşımlarla yeniden şehirlere aktarmak UBPA’nın en önemli hedeflerinden biridir. Kasım ayında başvuruların tamamlanmasıyla birlikte Aralık ayında projeleri değerlendirmeye başlayacağız ve Şehirlerin En İyi Uygulamaları’nı açıklayacağız” şeklinde konuştu.

İtalya temsilcisi Pancaldi; Tüm dünyadan şehirlerin küresel sorunlara çözümlerini göreceğiz

Komite’de görev alacak olan İtalya’dan Gustavo Pancaldi ise, “EXPO 2023’ün yenilikçi uygulama ortamı çerçevesinde ana ve alt temalara uygun olarak geliştirilen projeleri Şehirlerin En İyi Uygulamaları’nda değerlendireceğiz. Bu uygulama gerçekten de projelerin küresel anlamda sergilenmesi için önemli bir fırsat. Kentsel gelişim deneyimlerinin paylaşılmasıyla birlikte çok daha güzel ve yeşil bir dünya için önemli bir adım atılmış olacak. Tüm dünyadan şehirlerin küresel sorunlara çözümlerini ilk görecek kişilerden birisi olduğum için çok mutluyum. Projeleri görmeyi ve EXPO 2023’de sergilenmesini heyecan içinde bekliyorum” dedi.

Cibuti Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Garileh; UBPA ile küresel bir kalkınma planı harekete geçecek

Kentsel deneyimleri paylaşmanın önemine değinen Cibuti Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Abaker Garileh ise UBPA’ya ilişkin şu ifadeleri kullandı, “EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’ın kültürel faaliyetler programı kapsamında, Şehirlerin En İyi Uygulamaları etkinliği yapılacak. Ben de Cibuti’yi temsilen bu etkinlikte Değerlendirme ve Seçim Komitesi’nde görev alacağım. UBPA, ülkelerin, şehirlerin, bilimsel çalışmalar yapan kuruluşların, Doğa Dostu Kent ve Duyarlılık ana teması ile alt temalarda modern bir bakış açısıyla geliştirdikleri projelerini sergilemek için küresel ve çok önemli bir vitrin olacak. Kentsel yaşam kalitesini arttıracak projelerde kentsel gelişim deneyimlerinin paylaşılmasıyla küresel bir kalkınma planı harekete geçecek. Bu önemli projede görev almaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Aralık ayında diğer jüri üyelerimizle birlikte projeleri inceleyeceğiz.”