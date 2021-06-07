Oylamada ikinci sırayı yüzde 31 (33 bin 507) ile Lavanta alırken, bunu Ters Lale yüzde 17 (18 bin 109) ile, Salep Orkidesi yüzde 9 (8 bin 997) ve Maraş Gülü yüzde 7 (7 bin 743) takip etti.
EXPO 2023’ün sembol çiçeği belirlendi
Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'ün sembol çiçek oylaması sona erdi.
KAHRAMANMARAŞ 07.06.2021, 09:23 07.06.2021, 13:46
Onikişubat Belediyesi bir süre önce EXPO 2023 projesinin sembol çiçeğinin belirlenmesi amacıyla kentin doğasında yetişen Maraş sümbülü, salep orkidesi, ters lale ve Maraş gülünü sosyal medya platformu üzerinden vatandaşların beğenisine sunmuştu. EXPO 2023`ün sembol çiçeği için binlerce oy kullanılırken, vatandaşlar EXPO 2023’ün sembol çiçeğini belirledi.
Buna göre, oylama sonucu 5 çiçek içerisinden yüzde 36 (38 bin 891) oy olan Maraş Sümbülü, EXPO 2023’ün sembol çiçeği oldu.
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