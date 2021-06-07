EXPO 2023’ün sembol çiçeği belirlendi

Onikişubat Belediyesi bir süre önce EXPO 2023 projesinin sembol çiçeğinin belirlenmesi amacıyla kentin doğasında yetişen Maraş sümbülü, salep orkidesi, ters lale ve Maraş gülünü sosyal medya platformu üzerinden vatandaşların beğenisine sunmuştu. EXPO 2023`ün sembol çiçeği için binlerce oy kullanılırken, vatandaşlar EXPO 2023’ün sembol çiçeğini belirledi.

Buna göre, oylama sonucu 5 çiçek içerisinden yüzde 36 (38 bin 891) oy olan Maraş Sümbülü, EXPO 2023’ün sembol çiçeği oldu.