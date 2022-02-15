EXPO 2023’ün uluslararası tanınırlığını artırmak için yeni stratejiler belirlendi

Kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında olimpiyat olarak nitelendirilen EXPO Fuarı’nı, 2018 yılında Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin (AIPH) genel kurulunda oy birliği ile 2023 yılında Kahramanmaraş’a kazandıran Kahramanmaraş’a kazandıran Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, EXPO alanında hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş’ın geleceğini şekillendirecek dev projenin açılmasına 12 aydan fazla süre olmasına rağmen özverili çalışmalar sonucunda EXPO Proje Alanı’nın yüzde 70’i tamamlanırken, diğer taraftan da ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı adına dikkat çeken adımlar atılıyor. Bu kapsamda önemli temaslar gerçekleştiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kenti ziyareti esnasında yaptığı özel görüşmede proje hakkında bilgilendirme bulunurken, projenin Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmasını talep etmişti. 23 Şubat 2019’daki Kahramanmaraş ziyaretinde EXPO 2023 müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada projeye verdiği önemi dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak ise EXPO 2023 Projesi’nin uluslararası ilişkilerini koordine etmek üzere Dışişleri Bakanlığı’nca görevlendirilen Büyükelçi Erdoğan Kök’ü Uluslararası Temsilci olarak atadı.

Büyükelçi Erdoğan Kök’den Kahramanmaraş’a ziyaret

EXPO 2023 Projesi’ndeki gelişmeleri yerinde görmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen EXPO 2023 Uluslararası Temsilci Büyükelçi Erdoğan Kök, ilk olarak Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i ziyaret etti. Başkan Mahçiçek, dev projede gelinen son durumla ilgili Büyükelçi Kök’e bilgi verirken, projenin ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılması noktasında yeni stratejik hedefler belirlendi. Başkan Mahçiçek sonrasında ise Büyükelçi Kök ile birlikte Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette Kahramanmaraş Valiliği ile işbirliği edilmesi gereken konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Mahçiçek ve Büyükelçi Kök, ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü de ziyaret etti. Güngör’ün makamında gerçekleşen ziyarette EXPO 2023 Projesi ana gündem maddesi olurken, Büyükelçi Kök Kahramanmaraş’ın kırmızı şeritli İstiklal madalyası gösterildi. Başkan Mahçiçek ve Büyükelçi Kök, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Şahin Balcıoğlu’na da birer ziyaret gerçekleştirdi. Can ve Balcıoğlu ziyaretinin ardından ise kentin en önemli değerlerinden biri olan Maraş Dondurması’nı dünyaya tanıtarak gönüllü elçi görevi üstlenen MADO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur’u ziyaret etti.

“Cumhurbaşkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum”

EXPO 2023 Uluslararası Temsilci Büyükelçi Erdoğan Kök’ün Kahramanmaraş ziyaretiyle ilgili bilgiler veren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilgisi sebebiyle teşekkür etti. Başkan Mahçiçek, “Bizim Kahramanmaraş’ımıza dair çok güzel hedeflerimiz var. İnşallah şehrimize kazandırdığımız EXPO 2023 projemiz bu hedeflerimize ulaşmamız noktasında büyük mesafe kat ettirecek. Kahramanmaraş’ı değiştirecek, dönüştürecek ve daha güzel yaşam alanları oluşturacağız. Bütün bunları yaptığımızda da Kahramanmaraş’ı marka şehir haline getireceğiz. O bakımdan EXPO 2023 bizim için hayati derecede önemli. Cumhurbaşkanımıza şehrimize teşrif ettiğinde projeyle ilgili sunum yaptığımda, bizi himayelerine almalarıyla ulusal ve uluslararası katılımcıların artacağı yönünde talebim olmuştu. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, Kahramanmaraş’a gerçekten çok önem veriyor ve Dışişleri Bakanlığımızda görevli Büyükelçi Erdoğan Kök beyefendiyi EXPO 2023 projesinin uluslararası temsilcisi olarak atadı. En büyük hedefimiz katılımı artırmak. Çünkü ne kadar çok katılımcı olursa onlarla şehrimizin sanayicilerini ve iş adamlarını buluşturacak, yeni katma değerler ekleyeceğiz. Ekonomik işbirliğini ancak bu şekilde geliştirebiliriz. Bu projelerin sonunda Şanlıurfa’da Göbeklitepe’ye, Gaziantep’te Zeugma’ya, bizde Germanicia’dan, Kapadokya’ya uzanan bir turizm koridoru oluşturacağız. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, Büyükelçimiz Erdoğan Kök beyefendiye de ziyaretleri için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.