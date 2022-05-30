EXPO 2023’ün yeni logosu tanıtıldı

Proje alanında hummalı çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, yeni logonun yaygın kullanılması için hedefler belirlendi.

Tüm dünyada son dönemde kentleri markalaştırmayı ya da diğer adıyla marka kentler oluşturmayı hedefleyen yerel kalkınma modelleri benimsenirken, kentlerin uluslararası özellik kazanması önemli bir faktör oluyor. Şehirlerin marka haline gelmesine katkıda bulunan uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma yarışı sürerken, bu organizasyonların başında ise EXPO’lar geliyor. Düzenlendiği şehrin var olan kaynaklarını harekete geçirerek sembol haline getirmekle kalmayıp tüm dünyanın dikkatini o noktaya çeken EXPO, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in başarılı lobi faaliyetleriyle 2018 yılında yapılan başvuru sonucunda 2023 yılında açılmak üzere Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş’a kazandırılmıştı. ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla düzenlenecek olan EXPO 2023 için hummalı bir şekilde hazırlıklar sürerken, proje alanının büyük kısmı tamamlandı. Çalışmalar devam ederken muhteşem görüntüsüyle adeta büyüleyen EXPO 2023 Rekreasyon Alanı, içerisindeki projeler ve belirlenen hedeflerle Kahramanmaraş’ı uluslararası alanda ‘marka’ yapacak. EXPO 2023’ün tanıtım atağı da tüm hızıyla devam ederken, önemli bir yeniliğe imza atıldı. Uluslararası EXPO 2023’ün ana ve alt temaları özelinde logoda değişiklik yapılırken, şehrin değerlerine de dikkat çekilerek, gelecek yıllara damga vuracak ve hafızalara kazınacak bir logo oluşturuldu.

Yeni logo, ana temalar çerçevesinde oluşturuldu

EXPO 2023’ün yeni logosu, projenin kişilik ve karakterini yeniden tanımlarken, gelecek dönemler için yeni bir sayfa açıyor. Logo üzerindeki amblem, renkler ve sümbül ile ters lale figürleri, kentin içinde barındırdığı değerleri yansıtırken, EXPO 2023 için güçlü bir marka olduğunu yansıtıyor. Ana temanın ‘Doğa Dostu Kent’ ifadesi ile küresel kentleşmenin alması gereken yeni şekle dikkat çekilirken, ‘duyarlılık’ ile de insanların doğaya ve doğal yaşama ilgisinin gerekliliğine vurgu yapılıyor. Bu anlamdan yola çıkılarak tasarlanan logodaki yeşil kısımlar, ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ temasına vurgu yapıyor. Logonun sarı kısımları da dikkat çekici bir başlık olan ‘Sadeliğin Bilgeliği’ temasını yansıtıyor. ‘Kentsel Dönüşümün Biyofilik Tasarımı’ alt teması da logoda kırmızı renklerle ifade edilirken, yaşam sevgisinin doğaya yansımasına dikkat çekiliyor. ‘Çocuklar için Doğa Esaslı Eğitim’ vurgusu da neşeli ve genç anlamlarını da taşıyan turuncu renkle anlatılıyor. Türk mutfağının önemli noktalarından biri olan Kahramanmaraş’ta, bu alandaki değerler de unutulmayarak ‘Kentsel Bahçe Bitkileri ve Yöresel Yemek’ temasıyla vurgulanırken, yeni logoda turkuaz renklerle temsil ediliyor.

EXPO 2023 logosunun yaygın kullanılması için çalışılacak

EXPO 2023’ün sembol çiçeği olan ve geçmişten bugüne Topkapı Sarayı’nın bahçesini süsleyen Maraş Sümbülü de logoda yer alırken, mükemmel görünüme sahip bu çiçeğin tüm dünyaya tanıtılması hedefleniyor. Aynı zamanda tarihi köklerimizin dünyaya nüfus ettiği Osmanlı Devleti zamanında çiçek sevgisinin en önemli belirtisi olan, efsanelere de konu olmuş hüznün sembolü bir diğer ismiyle ‘Ağlayan Gelin’ ters lalesi de logoda yer buldu. Adeta bir saklı hazine olan Kahramanmaraş’ın bütün değerlerini dünyaya duyuracak EXPO 2023’ün yeni logosu, derin anlamlarıyla da geleceğe damga vuracak. Onikişubat Belediyesi’nin önümüzdeki süreçte en önemli hedeflerinden bir tanesi de EXPO 2023 logosunun yaygın kullanımını sağlayarak, hafızalara kazımak olacak.