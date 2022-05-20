EXPO açık sahne sanat akademisinden  dev konser

Expo açık sahne sanat akademisi, Eypio konseri öncesinde çocuk, genç, yetişkin, koro ve orkestrada gören alan müzisyen ve müzisyen adaylarıyla birlikte 70 kişilik ekiple sahne alacak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Tekgül, Expo 2023 rekreasyon alanında düzenlenecek olan konsere tüm Kahramanmaraşlıları davet etti.



“25 Mayıs'ta Expo alanında gerçekleşecek Gençlik Festivali’nde Eypio konseri olacak biz Expo açık sahne sanat akademisi olarak oradayız. Tüm Kahramanmaraşlıları etkinliğimizde bekliyoruz. Yine çok keyifli bir repertuarımız var popüler şarkılar türküler yani her dinleyicimizin beğenisine hitap edecek bir repertuarla sizleri 25 Mayıs'ta görmekten mutluluk duyarız. Expo açık sahne sanat akademisini biz küçük yaştan itibaren şehrimizdeki bütün çocukların gençlerin sanat eğitimi alabileceği müzik, resim, dans, tiyatro gibi birçok sanatsal faaliyette yer alabileceği bir ortam oluşturmak istedik. Bu amaçla kurduk Expo açık sahne sanat akademisini, şimdi çocuk koromuz, gençlik koromuz ve oda orkestramızla başlangıçları yaptık umarım diğer sanat dallarında da daha farklı faaliyetlerle akademi ilerletmeyi planlıyoruz. Neden ismimiz Expo açık sahne hem şehrimizde gerçekleşecek olan EXPO'yu tanıtma amacıyla hem de biz Kahramanmaraş sütçü İmam üniversitesi açık sahne öğrenci topluluğunun danışmanıyım aynı zamanda hem topluluğumuzun hem de Expo'nun şehrimizde tanıtılıp bu kadar güzel bir faaliyete destek olması ve biz bir araya gelip böyle bir sanat akademisi kurduk.”