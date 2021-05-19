EXPO, gençlerin ellerinden ‘Geleceğe Nefes Ol’du

Kahramanmaraş’ın nezdinde ülkenin uluslararası düzeydeki en prestijli projelerinden olan Expo 2023’te, ‘Doğa dostu şehir’ temasıyla çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor. Onikişubat Belediyesi’nin öncülüğünde fidan dikim çalışmalarının devam ettiği alanda bu kez 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle özel bir etkinlik gerçekleştirilerek, fidan dikimi yapıldı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak ile yönetiminin katıldığı programda, gençler alana fidan dikti.

HEPİMİZİN BURADA BİR DİKİLİ AĞACI OLACAK

Etkinlik sonrası konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, şunları söyledi: “Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurar, bu cumhuriyetin bir sahibi olması gerektiğini düşünür ve cumhuriyeti de gençlerimize emanet eder. Bizim güzel gençliğimiz bugün emanetin layıkıyla bilincinde olduğunu ve inşallah sonsuza kadarda bu emaneti koruyacaklarını, çok daha iyi noktalara taşıyacaklarını göstermiş oldular. Biz bu günü daha da anlamlı hale getirebilmek için gençlik teşkilatımızla beraber Onikişubat İlçe Başkanımızla beraber böyle bir etkinlik düzenleyelim istedik. Expo’muzun ana teması olan Doğa dostu şehir bağlamında arkadaşlarımızla beraber buralara ağaçlar diktik. Hepimizin burada bir dikili ağacı olacak. Belki de Kahramanmaraş’ımızın bugüne kadar yakalayabildiği en önemli proje olan Expo’da arkadaşlarımızla birlikteyiz.

GÜZEL GENÇLİĞİMİZ CUMHURİYETİMİZİ SONSUZA KADAR YAŞATACAK

Bu güzel gençlik, inşallah bu cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacaklar. Bu ülkenin gelişmesi, büyümesi, kalkınması, güçlü bir Türkiye olması için bütün güçleriyle çalışacaklar. Ben inanıyorum ki bizlerden sonra da cumhuriyeti çok daha iyi noktalar taşıyacaklar. Bu ülkeyi de uluslararası alanda çok daha güzel yerlere taşıyacaklar. Bugünkü etkinliğimizi beraber düzenledik. İlçe başkanımıza, gençlik kolları başkanımıza, hanımefendi, beyefendi kardeşlerimiz bizleri onurlandırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

GENÇLERİMİZLE DİKİLEN FİDANLAR BİZİM İÇİN KIYMETLİ

Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, şunları kaydetti: “Öncelikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Belediye başkanımıza gençlik kollarımızı burada ağırladığı için teşekkür ediyoruz. Gençlerimizle dikilen fidanlar bizim için kıymetli. Bu yüzden bu anlamlı günde güzel kardeşlerimizle birlikte burada bu organizasyonu yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Expo 2023 Kahramanmaraş için çok önemli. Burası çok büyük bir alan. Daha öncede Expo alanının farklı yerlerine fidan dikmiştik. Bugün yine aynı şekilde bu organizasyona şahitlik ettik. Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah 2023 yılında burada bu fidanların büyüdüğünü de görürüz.”

FİDANLAR BİZİM GELECEĞİMİZ

AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak ise, “Öncelikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Hanefi Başkanımızla bir fidan dikimi programı gerçekleştirdik. Biliyoruz ki fidanlar bizim geleceğimiz. Bunu Expo alanında yapmamızın sebebi de biliyorsunuz ki yaklaşık 2 milyonu aşkın kişi şehrimize gelecek. Expo şehrimizin vizyon projelerinden bir tanesi. Hanefi Başkanımıza hem ülkemizin hem de şehrimizin gençliğine yatırım yaptığı için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, fidan dikimi etkinliğinin ardından Gençlik Kollarına Expo alanını gezdirerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.