EXPO, gençlerin ellerinden ‘Geleceğe Nefes Ol’du

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları ile birlikte Expo alanına fidan dikimi gerçekleştirdi.

KAHRAMANMARAŞ 19.05.2021, 14:39 19.05.2021, 15:42
EXPO, gençlerin ellerinden ‘Geleceğe Nefes Ol’du

Kahramanmaraş’ın nezdinde ülkenin uluslararası düzeydeki en prestijli projelerinden olan Expo 2023’te, ‘Doğa dostu şehir’ temasıyla çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor. Onikişubat Belediyesi’nin öncülüğünde fidan dikim çalışmalarının devam ettiği alanda bu kez 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle özel bir etkinlik gerçekleştirilerek, fidan dikimi yapıldı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak ile yönetiminin katıldığı programda, gençler alana fidan dikti.

HEPİMİZİN BURADA BİR DİKİLİ AĞACI OLACAK
Etkinlik sonrası konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, şunları söyledi: “Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurar, bu cumhuriyetin bir sahibi olması gerektiğini düşünür ve cumhuriyeti de gençlerimize emanet eder. Bizim güzel gençliğimiz bugün emanetin layıkıyla bilincinde olduğunu ve inşallah sonsuza kadarda bu emaneti koruyacaklarını, çok daha iyi noktalara taşıyacaklarını göstermiş oldular. Biz bu günü daha da anlamlı hale getirebilmek için gençlik teşkilatımızla beraber Onikişubat İlçe Başkanımızla beraber böyle bir etkinlik düzenleyelim istedik. Expo’muzun ana teması olan Doğa dostu şehir bağlamında arkadaşlarımızla beraber buralara ağaçlar diktik. Hepimizin burada bir dikili ağacı olacak. Belki de Kahramanmaraş’ımızın bugüne kadar yakalayabildiği en önemli proje olan Expo’da arkadaşlarımızla birlikteyiz.

GÜZEL GENÇLİĞİMİZ CUMHURİYETİMİZİ SONSUZA KADAR YAŞATACAK
Bu güzel gençlik, inşallah bu cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacaklar. Bu ülkenin gelişmesi, büyümesi, kalkınması, güçlü bir Türkiye olması için bütün güçleriyle çalışacaklar. Ben inanıyorum ki bizlerden sonra da cumhuriyeti çok daha iyi noktalar taşıyacaklar. Bu ülkeyi de uluslararası alanda çok daha güzel yerlere taşıyacaklar. Bugünkü etkinliğimizi beraber düzenledik. İlçe başkanımıza, gençlik kolları başkanımıza, hanımefendi, beyefendi kardeşlerimiz bizleri onurlandırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

GENÇLERİMİZLE DİKİLEN FİDANLAR BİZİM İÇİN KIYMETLİ
Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, şunları kaydetti: “Öncelikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Belediye başkanımıza gençlik kollarımızı burada ağırladığı için teşekkür ediyoruz. Gençlerimizle dikilen fidanlar bizim için kıymetli. Bu yüzden bu anlamlı günde güzel kardeşlerimizle birlikte burada bu organizasyonu yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Expo 2023 Kahramanmaraş için çok önemli. Burası çok büyük bir alan. Daha öncede Expo alanının farklı yerlerine fidan dikmiştik. Bugün yine aynı şekilde bu organizasyona şahitlik ettik. Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah 2023 yılında burada bu fidanların büyüdüğünü de görürüz.”

FİDANLAR BİZİM GELECEĞİMİZ
AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak ise, “Öncelikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Hanefi Başkanımızla bir fidan dikimi programı gerçekleştirdik. Biliyoruz ki fidanlar bizim geleceğimiz. Bunu Expo alanında yapmamızın sebebi de biliyorsunuz ki yaklaşık 2 milyonu aşkın kişi şehrimize gelecek. Expo şehrimizin vizyon projelerinden bir tanesi. Hanefi Başkanımıza hem ülkemizin hem de şehrimizin gençliğine yatırım yaptığı için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, fidan dikimi etkinliğinin ardından Gençlik Kollarına Expo alanını gezdirerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

#Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı #Onikişubat İlçe Gençlik Kolları #EXPO
Yorumlar (0)
32°
açık
Namaz Vakti 19 Mayıs 2021
İmsak 03:34
Güneş 05:13
Öğle 12:34
İkindi 16:24
Akşam 19:45
Yatsı 21:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 37 83
2. M. United 37 71
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 36 63
6. Tottenham 36 59
7. West Ham 36 59
8. Leeds United 37 56
9. Everton 36 56
10. Arsenal 36 55
11. Aston Villa 36 49
12. Wolverhampton 36 45
13. Crystal Palace 36 44
14. Southampton 37 43
15. Brighton 37 41
16. Burnley 36 39
17. Newcastle 36 39
18. Fulham 37 28
19. West Bromwich 36 26
20. Sheffield United 36 20
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 37 83
2. Real Madrid 37 81
3. Barcelona 37 76
4. Sevilla 37 74
5. Real Sociedad 37 59
6. Real Betis 37 58
7. Villarreal 37 58
8. Celta de Vigo 37 53
9. Athletic Bilbao 37 46
10. Granada 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Cádiz 37 43
13. Valencia 37 42
14. Levante 37 40
15. Deportivo Alaves 37 38
16. Getafe 37 37
17. Huesca 37 33
18. Elche 37 33
19. Real Valladolid 37 31
20. Eibar 37 30