‘EXPO her geçen gün daha da güzelleşiyor’

Kahramanmaraş’ın eşsiz projelerinden biri olan Expo 2023 için 3’üncü Danışma Kurulu Toplantısı Vali Ömer Faruk Coşkun’un Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek; Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder’den oluşan kurula Expo’yla ilgili yapılan çalışmaları anlattı. Kurul toplantısının ardından Başkan Mahçiçek, Expo’nun arka kısmında yer alan ve 4,5 milyon metrekare suyun doldurulabileceği alanda incelemelerde bulunarak, kurul üyelerine bilgi verdi. COŞKUN: EXPO KAHRAMANMARAŞ’A DEĞER KATACAK Toplantı sonrası konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Bugün Expo ile ilgili olarak Danışma Kurulu’nda bir araya geldik. Expo alanında yapılan çalışmaları yerinde gördük. Tabii geçmişe oranla güzel gelişmeler var. İnşallah Expo alanı öngörüldüğü tarihte bittiği zaman şehrimizin değerine çok anlamlı bir değer katacak. Ben özellikle Onikişubat Belediyemize ve diğer belediyelerimize teşekkür ediyorum. İnşallah projemiz tamamlandığında ilimiz adına önemli bir kazanım olacak” diye konuştu.



MAHÇİÇEK: EXPO YAKIN BİR ZAMANDA CANLANACAK Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, şunları kaydetti: “Bildiğiniz gibi Expo’muzun bir danışma kurulu var. Buradaki çalışmalarla ilgili Kahramanmaraş Valimizin Başkanlığında 4-5 ayda bir buluşuyoruz ve kurulumuza bilgi sunuyoruz. Bugünde bu bağlamda toplandık. Kurul üyelerimize projenin gelişimi hakkında bilgi sunduk. Takvim olarak iyi bir durumdayız. İnşallah 2022’nin sonuna kadar bitirmeyi amaçlıyoruz. Baharda yeşillendirmeyle birlikte Expo alanımız çok daha farklı ve güzel olacak. Expo alanının gelişimini her geçen gün birlikte görmüş olacağız. Yakın bir zamanda burada restoranlarda yapılıp bittikçe çok canlı hale gelecek ve Expo’nun açılışından sonra da önce de bir kısım üniteler kullanılır hale gelecek. Expo’nun Kahramanmaraş’ın marka değerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Belediyelerimiz ve valimizle beraber gayret ediyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum.” CAN: KAHRAMANMARAŞ BU PROJEYLE DEĞERİNE DEĞER KATACAK KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, şunları söyledi: “Expo 2023 alanı ile ilgili 5-6 ayda bir yaptığımız toplantılardan birini gerçekleştirdik. Burada valimizin riyasetinde yapılan çalışmalar birlikte istişare edildi ve gördük ki zamanın da bitecek şekilde çalışmalar planlı ve düzenli bir şekilde ilerliyor. Bizde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak Expo yönetimiyle ilgili çok sıkı işbirliği içerisindeyiz. Zaten üniversitemizin içinde de Expo komisyonunu oluşturduk. Her an belediye başkanımızla işbirliği halindeyiz. Kahramanmaraş bu projeyle değerine değer katacak. Kahramanmaraş’ta bu birlik ve beraberlik olduğu müddetçe şehrimizde güzel gelişmelere hep birlikte şahit olacağız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.”

OKAY: EXPO İLE ŞEHRİMİZİ DÜNYAYA TANITMIŞ OLACAĞIZ Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şu ifadelere yer verdi: “Danışma Kurulu olarak sayın valimizin başkanlığında toplandık. Expo alanındaki çalışmaları yerinde inceledik. Artık sona doğru yaklaşılıyor. Kahramanmaraş’ımızın değerine değer katacak, tanıtımımıza katkı sunacak standartlarda bir çalışma yapılıyor. İnşallah 2023’te de bu mekânı tüm dünyaya tanıtmış olacağız. Bizde Dulkadiroğlu Belediyesi olarak Expo sebebi ile şehrimize gelecek yabancı misafirlere Kahramanmaraş’ımızı ve Dulkadiroğlu’muzu tanıtma adına gerekli altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz.” KAHVECİ: ALANDA OLDUKÇA GÜZEL GELİŞMELER VAR İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder ise, “Expo 2023 projesi çok güzel bir yere doğru gidiyor. Alanda oldukça güzel gelişmeler var. Bizde İstiklal Üniversitesi olarak elimizden geldiğince projeye katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Geçen hafta karma resim sergisini açtık. Önümüzdeki aylarda da çok daha güzel katkılarda bulunacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.