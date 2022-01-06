Extrem Park misafirlerine hizmet vermeye devam ediyor!

Soğuk kış günlerinde şehrin gürültüsünden uzak, ailenizle vakit geçirebileceğiniz sıcak bir ortam arıyorsanız Extrempark tamda aradığınız yer.

Canlı müzik eşliğinde tarhana, patlamış mısır, çerez seçenekleri, soğuk ve sıcak içecekleriyle Extrempark, misafirlerine kaliteli hizmette son nokta olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

İşletme hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kapıçam ExtremPark Genel Müdürü Ali Altıparmak:“