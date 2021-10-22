Faiz altını yükseltti !
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gram altın, 2020'nin Kasım ayında gördüğü 540 lirayı geride bırakarak 550 lira ile yeni bir rekor kırdı. 22 Ekim Cuma günü gram altın, çeyrek altın, altının ons fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...
KAHRAMANMARAŞ 22.10.2021, 15:43 22.10.2021, 17:37
Faiz kararı sonrası altın fiyatlarında yüzde 2'nin üzerinde artış yaşandı.
Küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri en güvenli limanlardan biri olarak görülen altın piyasalarına olan ilgiyi artırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının ardından gram altın, 2020'nin Kasım ayında gördüğü 540 lirayı geride bırakarak rekor kırmasının ardından 551 liradan işlem görüyor.
Alternatif getirilerdeki yükselişle kazancı sınırlanan ons altın 22 Ekim Cuma günü 1.791 dolar düzeyinden alıcı buluyor.
Çeyrek Altın
860,85
880,45
Yarım Altın
1.716,31
1.760,91
Cumhuriyet Altını
3.570,00
3.624,00
Namaz Vakti 22 Ekim 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|9
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|9
|11
|12. Gaziantep FK
|9
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2
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