Faiz altını yükseltti !

Faiz kararı sonrası altın fiyatlarında yüzde 2'nin üzerinde artış yaşandı.



Küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri en güvenli limanlardan biri olarak görülen altın piyasalarına olan ilgiyi artırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının ardından gram altın, 2020'nin Kasım ayında gördüğü 540 lirayı geride bırakarak rekor kırmasının ardından 551 liradan işlem görüyor.

Alternatif getirilerdeki yükselişle kazancı sınırlanan ons altın 22 Ekim Cuma günü 1.791 dolar düzeyinden alıcı buluyor.



Çeyrek Altın

860,85

880,45



Yarım Altın

1.716,31

1.760,91



Cumhuriyet Altını

3.570,00

3.624,00