Fatih Akbaba Elbistan'da kadın okurlarıyla bir araya gelecek

Elbistan Belediyesi, İletişim Uzmanı ve Yazar Fatih Akbaba'nın katılımları ile kadınlara özel olarak Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek konulu söyleşi ve imza günü düzenliyor.

Program 28 Mart Pazartesi günü saat 19:00'da Mükrime Hatun Kültür Evinde gerçekleştirilecek. ‘Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek’ adlı etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Usta Yazar Fatih Akbaba, etkileyici anlatımı ve bahsettiği konularla bugüne kadar büyük beğeniler topladı.

VATANDAŞA DAVET

Elbistan Belediyesi ise Akbaba'nın söyleşine katılmak isteyen kişileri Pazartesi günü Mükrime Hatun Kültür Evi'ne davet etti.