Fatih Alper Gültepe: ''Kahramanmaraş’ın Tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkartacak''
Kahramanmaraş basının tecrübeli ismi Gazeteci Yazar Fatih Alper Gültepe kentin tanıtımı adına yepyeni bir projenin hazırlıklarını tamamladı.
KAHRAMANMARAŞ 22.10.2020, 17:35 22.10.2020, 19:26
Yeni çalışmasına ilişkin Aksu Haber’e konuşan Gültepe, Kahramanmaraş’ın Tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkartacak ‘bir adım projesi’yle şehrin tanıtımı adına belgesel programı çekimlerine başladıklarını, ilk belgesel programı Bir Adım’ı Fatih Alper Gültepe adlı youtube kanalında Cumartesi akşamı saat 18:00'da yayınlanacağını söyledi.
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