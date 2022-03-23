Fatih Çıtlak’la ‘İnsan ve İrfan Dersleri’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri birbirinden renkli programlarla devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, alanında uzman konuklar Kahramanmaraşlılarla buluşuyor. Bu kapsamda, 24 Mart Perşembe günü (yarın) İlahiyatçı – Yazar M. Fatih Çıtlak konferansı düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ‘İnsan ve İrfan Dersleri’ adlı etkinlik saat 18.00’da başlayacak.

Uzman Konuklar Sanatseverlerle Buluşuyor

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Kültür Sanat Etkinliklerimiz birbirinden eğlenceli ve öğretici programlarla devam ediyor. Etkinlikler kapsamında alanında uzman konuklarımız sanatseverlerle buluşuyor. Bu kapsamda, 24 Mart Perşembe günü Yazar Fatih Çıtlak kültür sanat dostlarıyla bir araya gelecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.