Fatih Mehmet Erkoç'a yeni görev!

20 Yıla yakındır Güleç, Yücel ve Yolbulan aileleri tarafından yönetilen KARDEMİR A.Ş’ye 2020 yılının 2 Kasım’ında yapılan Genel Kurulunda hakim hissedar aileler olan Kamil Güleç ve Mustafa Yolbulan’ın dışında 9 tane daha isim devletin tavsiyesi üzerine yönetim kurulu üyeleri olarak hissedarlar tarafından seçildiler.

DEVLET, KARDEMİR’E ADETA A TAKIMI GÖREVLENDİRDİ

KARDEMİR A.Ş’nin 4’ü bağımsız olmak üzere, toplam 11 yönetim kurulu üyesinin artık 9’unda hükümetin tavsiyesi üzerine, her biri kendi alanlarında profesyonel olan isimler var.

Enerji Bakan yardımcısı, Kahramanmaraş Büyükşehir Eski Belediye Başkanı, PTT Genel Müdür Yardımcısı, BAKKA Genel Sekreteri, Finans ve bankacılık sektöründe genel müdürlük görevlerinde bulunmuş insanlar ve Akademik kariyerlerinde profesör olmuş ve hatta uluslararası akademik çalışmalar yapmış isimler artık KARDEMİR A.Ş Yönetiminde yer alıyorlar.

KARDEMİR Yönetimine gelen bu isimler ile Demir Çelik sektöründe şirketin ciddi atılımlar yapacağı öngörülürken, KARDEMİR Hissedarları şirketin yeni ve güçlü yönetimine karşı bir hayli olumlu bakıyor.

Fatih Mehmet Erkoç: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinden Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek Lisansını Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlayarak eğitim hayatını sonlandırdı. AK Parti Kahramanmaraş merkez ilçe teşkilatının kurucuları arasında yer alan Erkoç, yönetim kurulu üyeliği, merkez ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2008 yılında merkez ilçe başkanı seçildi. İki dönem il başkanlığı ve çeşitli dönemlerde delegelik yapan Fatih Mehmet Erkoç 2014 Yerel Seçimlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2014-2019 Yıllarında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı.

