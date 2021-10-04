Fatih’teki Uluslararası Dergi Günlerinde Özel Ödül Büyükşehir’in Oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türk Edebiyatına katkı sunmaya devam ediyor. Şiir ve Edebiyatın Başkenti ve Yedi Güzel Adam başta olmak üzere birçok yazar ve şairin memleketi olan Kahramanmaraş’ta yayımlanan eserler bu defa İstanbul’da okuyucularla buluştu. Fatih Belediyesi ve Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) işbirliğinde Sirkeci Garı’nda düzenlenen 12. Uluslararası Dergi Günleri’ne Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları damga vurdu. Bir hafta boyunca devam eden etkinlikte kitapların yanı sıra, Evelahir, Yitiksöz ve Müşterek dergileri de kültür sanat dostlarının beğenisine sunuldu. Eğitimci ve yazar Asım Gültekin anısına düzenlenen etkinliğin son günündeki ödül töreninde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne “Belediye Dergiciliği Özel Ödülü” verildi.

Usta Kalemlerden Kültür Yayınlarına Tam Not

3 Ekim Pazar gününe kadar devam eden etkinlikte Büyükşehir Belediyesi’nin standı da ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler arasında yer alan Eğitimci Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, “Kahramanmaraş, bir kültür ve edebiyat şehridir. Büyükşehir Belediyesi çıkardığı Evelâhir, Yitiksöz ve Müşterek dergileriyle, bu kültürel birikimi yansıtmakla kalmıyor, bunun gelişmesine de ortam sağlıyor. Elinize sağlık” ifadelerini kullanırken, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ise, “Edebiyat denilince ilk akla gelen şehir Kahramanmaraş’tır. Bunu da, gerek geçmişte, gerekse de günümüzde Kahramanmaraşlıların çıkardığı dergilerden anlayabiliyoruz. 12. Dergi Fuarı’nda Kahramanmaraş’ın dergilerini görmek çok güzel. Hayırlı olsun, ömrü uzun olsun” diye konuştu.

Kahramanmaraş Ekolü Devam Ediyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Üzeyir İlbak ise açıklamasında, “Üstat Necip Fazıl Kısakürek’le başlayan Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Alaettin Özdenören, Erdem Bayazıt, Akif İnan ağabeylerle devam eden, sıkı bir edebiyat geleneği vardır Kahramanmaraş’ın. Bu çok önemli edebiyat damarı, günümüzde çıkan Yitiksöz, Evelâhir ve Müşterek dergilerinde devam ettiriliyor. Kahramanmaraş’ın bu dergilerini İstanbul’da görmek gayet anlamlı. Herkesin istifade etmesini diliyorum” ifadeleriyle çalışmaları beğeniyle karşıladığını ifade etti.