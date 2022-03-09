Favori lezzetler yarışmasında da “En İyi Dondurmacı” olarak da başı çekiyor

Bir yandan müşteri memnuniyetini devam ettirmek için ar-ge çalışmalarını artıran Akdo, tüm Türkiye’de önemli firmaların yer aldığı favori lezzetler yarışmasında da “en iyi dondurmacı” olarak da başı çekiyor.

Kahramanmaraşlı vatandaşların ve müşterilerinin desteğini arkasına alan Akdo, yarışmanın sonucunu büyük bir heyecanla bekliyor.

Favori lezzetler yarışmasıyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Akdo Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik “bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.