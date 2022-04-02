Favori lezzetler yarışmasında “en iyi dondurmacı” ödülüne layık görüldü.
Kahramanmaraş'ın markası haline gelen, şehir içinden ve şehir dışından vatandaşların uğrak yeri olan AKDO, tüm Türkiye’de önemli firmaların yer aldığı favori lezzetler yarışmasında da “en iyi dondurmacı” ödülüne layık görüldü.
KAHRAMANMARAŞ 02.04.2022, 14:42 02.04.2022, 16:40
Kahramanmaraşlı vatandaşların ve müşterilerinin desteğini arkasına alan Akdo, yarışmanın sonucunda İstanbul’da gerçekleştirilen tören ile ödülünü aldı.
Favori lezzetler yarışmasıyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Akdo Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik “bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
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|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|31
|56
|3. Konyaspor
|30
|55
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|30
|43
|11. Sivasspor
|31
|41
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Galatasaray
|30
|38
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|31
|38
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|31
|36
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|31
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|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|28
|48
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|28
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|72
|2. M.City
|29
|70
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|29
|32
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19