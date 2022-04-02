Favori lezzetler yarışmasında “en iyi dondurmacı” ödülüne layık görüldü.

Kahramanmaraşlı vatandaşların ve müşterilerinin desteğini arkasına alan Akdo, yarışmanın sonucunda İstanbul’da gerçekleştirilen tören ile ödülünü aldı.

Favori lezzetler yarışmasıyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Akdo Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik “bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.