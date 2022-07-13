Faydaları say say bitmiyor! Urmu dutu tam bir şifa kaynağı
Havaların iyice ısınmasıyla tezgâhlardaki yerini alan urmu dutun faydaları say say bitmiyor
KAHRAMANMARAŞ 13.07.2022, 15:27 13.07.2022, 19:02
Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Pınarbaşı mahallesine kazandırılan dut satış noktasında mevsimin gelmesiyle dut ve yöresel ürün satışları devam ediyor.
Kahramanmaraş’ta, kanser ve tümör hücrelerinin vücuttan uzaklaştırma özelliği ve birçok hastalığa faydası olduğu için şifa kaynağı olarak adlandırılan urmu dutu ve alt ürünleri yoğun talep görüyor.
Şifa kaynağı olarak bilinen urmu dut ve ürünlerinde içeriğinde bol oranda demir minerali olduğu, kan yapan besin olduğunu ve kalbi koruyucu bir besin olduğu belirtilirken enfeksiyonlara da karşı koruyucu olduğu biliniyor.
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