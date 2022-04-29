Fedakar ailesinin geleneksel iftar programına yoğun katılım
Birlik ve beraberliğin en özel aylarından olan ramazan ayı dolayısıyla onur Ocakbaşı Namık Kemal mahallesi esnaf ve vatandaşlarını iftar programında bir araya getirdi.
KAHRAMANMARAŞ 29.04.2022, 14:39 29.04.2022, 17:22
Yoğun bir takılım ile gerçekleştirilen iftar programına TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilinin yanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir esnaf ve vatandaşlar katılım sağladı.
Ramazan ayı dolayısıyla tadilata giren onur ocakbaşı yenilenen yüzüyle kesilen kurdelenin ardından vatandaşların hizmetine açıldı.
İşletmeci Emrullah Fedakar katılan herkese teşekkür etti.
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