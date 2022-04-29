Fedakar ailesinin  geleneksel iftar programına yoğun katılım

Yoğun bir takılım ile gerçekleştirilen iftar programına TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilinin yanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir esnaf ve vatandaşlar katılım sağladı.

Ramazan ayı dolayısıyla tadilata giren onur ocakbaşı yenilenen yüzüyle kesilen kurdelenin ardından vatandaşların hizmetine açıldı.

İşletmeci Emrullah Fedakar katılan herkese teşekkür etti.