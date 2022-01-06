Fenomen dizilerin motif ve bakırları Kahramanmaraş’tan gidiyor
Başta Barbaros olmak üzere TRT 1 ekranlarındaki Türkiye’nin en çok sevilen Türk dizilerinin tüm bakır ve mutfak eşyaları Kahramanmaraş’tan çıkıyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.01.2022, 09:56 06.01.2022, 13:16
Kahramanmaraş’ın Tarihi Kapalı Çarşısı’nda 45 yıldır bakır ustası olan Mustafa Tepebaşı, dizilerin yanı sıra geçtiğimiz günlerde Ayasofya Camiinin motiflerini de işledi.
Mustafa Tepebaşı, Barbaros, Fetih 1453, Yamak Ahmet, Diriliş Ertuğrul, Büyük Selçuklu ve şimdilerde yeni çekilmeye başlayan Mevlana dizilerinin tüm bakır, nostaljik ürünlerini Kahramanmaraş’tan imal edip, setlere gönderiyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan tepebaşı, “TRT’nin birçok dizisine bakır araç gereçlerini biz gönderdik” dedi.
Namaz Vakti 06 Ocak 2022
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